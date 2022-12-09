Путин: автомобильную часть Крымского моста восстановят в марте, железнодорожную – летом
БИШКЕК, 9 дек — ПРАЙМ. Восстановление Крымского моста будет завершено в срок, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции после саммита ЕАЭС.
"Делают очень хорошо и качественно. Уверен, что все будет сделано в срок, не сомневаюсь", — сказал он.
Автомобильную часть магистрали отремонтируют к марту, а одну ветку железной дороги — к середине лета, уточнил глава государства.
По словам Путина, изначально планировались более поздние сроки, однако затем их скорректировали.
Кроме того, президент прокомментировал свою поезду по мосту после завершения работ на одном из автомобильных участков. Он рассказал, что хотел поддержать строителей и проверить качество работ. "Сделано, действительно, с точки зрения качества, технологий применявшихся, на самом высшем уровне техническом и технологическом", — сказал Путин.
Вице-премьер Марат Хуснуллин ранее сообщал, что основная часть ремонтных работ на Крымскому мосту должна завершиться в марте 2023 года, тогда же полностью восстановят автомобильное движение.
В октябре на Крымском мосту произошел теракт, в результате обрушились два автомобильных пролета. Восстановительные работы начали незамедлительно.
https://1prime.ru/transport/20221209/839121057.html