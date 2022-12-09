БИШКЕК, 9 дек — ПРАЙМ. Восстановление Крымского моста будет завершено в срок, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции после саммита ЕАЭС.

"Делают очень хорошо и качественно. Уверен, что все будет сделано в срок, не сомневаюсь", — сказал он.

Автомобильную часть магистрали отремонтируют к марту, а одну ветку железной дороги — к середине лета, уточнил глава государства.

По словам Путина, изначально планировались более поздние сроки, однако затем их скорректировали. Путин рассказал о "благотворном" влиянии рубля

Кроме того, президент прокомментировал свою поезду по мосту после завершения работ на одном из автомобильных участков. Он рассказал, что хотел поддержать строителей и проверить качество работ. "Сделано, действительно, с точки зрения качества, технологий применявшихся, на самом высшем уровне техническом и технологическом", — сказал Путин.

Вице-премьер Марат Хуснуллин ранее сообщал, что основная часть ремонтных работ на Крымскому мосту должна завершиться в марте 2023 года, тогда же полностью восстановят автомобильное движение.

В октябре на Крымском мосту произошел теракт, в результате обрушились два автомобильных пролета. Восстановительные работы начали незамедлительно.