МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. РЖД планируют инвестпрограмму на 2024-2025 годы на уровне примерно 1 триллиона рублей в год или чуть больше, следует из слов первого замгендиректора компании Вадима Михайлова. Mercedes инвестирует более миллиарда евро в производство электромобилей

Инвестпрограмма РЖД на 2023 год запланирована в рекордном объеме, свыше 1,07 триллиона рублей. Capex госмонополии, созданной в 2003 году, в предыдущие годы не превышал эту планку.

"Параметры 2024-2025 года сейчас обсуждаем с правительством РФ. Хотим примерно на уровне 2023 года. Может быть, чуть больше, но, как известно, достаточно большие вопросы связаны с обеспечением источниками финансирования. Будем совместно с правительством работать над сбалансировкой инвестиционной программы на 2024-2025 годы", — сообщил Михайлов в понедельник на круглом столе в Совете Федерации по вопросам реализации инвестпрограммы РЖД на 2019–2025 год.