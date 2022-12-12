МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Коллапс с вывозом контейнеров с Дальнего Востока возник из-за того, что логистические компании в свете изменения грузопотоков формировали свою логистику без учета возможностей РЖД, но железнодорожная монополия нашла решение для вывоза грузов: сдвоенные контейнерные поезда и перевозки контейнеров в полувагонах, сообщил на брифинге замгендиректора РЖД — начальник Центральной дирекции управления движением Михаил Глазков. Госдума в первом чтении одобрила вычет по НДПИ при добыче олова в ДФО

Тема с вывозом контейнеров с Дальнего Востока поднималась последнее время достаточно часто и даже на уровне президента России Владимира Путина. Министр транспорта РФ Виталий Савельев говорил на одном из совещаний, что в текущих экономических условиях происходит изменение логистических направлений и товарные потоки развернулись с западных направлений на восток. Министерство и РЖД занимались выработкой мер для стабилизации ситуации с вывозом контейнеров. Компания в начале декабря сообщила о предпринимаемых мерах по обеспечению вывоза контейнеров с Дальнего Востока.

"Традиционно контейнерные перевозки тяготели к Северо-Западу. Это порты Санкт-Петербурга и Балтии. С закрытием этого направления все контейнерные перевозки там прекратились. Понадобилось полгода, чтобы заключились новые контракты, чтобы суда, которые шли в Балтию, дошли до Дальнего Востока, и в ноябре мы получили коллапс в портах Дальнего Востока по контейнерным перевозкам. При том коллапс, вызванный той логистикой, которая сформировалась без учета транспортной логистики РЖД, когда операторы контейнерных перевозок договорились с портами, а нас забыли пригласить", — сказал Глазков.

Таким образом, продолжил он, терминалы Дальнего Востока оказались забиты контейнерами, туда же были сосредоточены и практически все экспортные перевозки из России.

"Здесь было принято нетривиальное решение. Прежде всего, сдвоенные контейнерные поезда и, все новое — это хорошо забытое старое, – перевозка контейнеров в полувагонах, по которой мы сейчас дошли до пяти поездов в сутки и которая позволяет обеспечить этот вывоз", — сообщил замглавы РЖД.

Путин в ходе совещания с членами правительства в конце ноября отмечал, что ситуация с вывозом контейнеров из дальневосточных портов в целом меняется к лучшему, но их количество будет нарастать в следующем году, поэтому необходимо уделять внимание этому направлению. Савельев на этом же заседании говорил, что Минтранс России продолжает выработку мер, в том числе в части тарифов, для системного решения вопроса с ввозом контейнеров с Дальнего Востока.

РЖД в новом графике движения добавили грузовые поезда в направлении Дальнего Востока и Азово-Черноморского бассейна (АЧБ) на фоне отсутствия перевозок в Финляндию и Прибалтику, сообщил Глазков.

РЖД ежегодно вводят новый график движения пассажирских и грузовых поездов во второе воскресенье декабря. В этом году он заработал в 00.00 по московскому времени 11 декабря.

"Мы потеряли существенные объемы — с Финляндией, Латвией, Литвой, Эстонией", — рассказал Глазков. При этом он отметил, что РЖД, несмотря на указанные выше причины, в новом графике сохранили объемы движения грузовых поездов примерно на уровне текущего года.

"Мы добавляем объемы на Восток и на Азово-Черноморский бассейн", — пояснил Глазков. За счет этого и сохраняются параметры.

Объем перевозок грузов в восточном направлении растет ежегодно, поэтому компания добавляет грузовые поезда в этом направлении. Глазков также пояснил, почему принято решение добавить их и в направлении АЧБ.

"Если в прошлом году на Азово-Черноморский бассейн было перевезено 99 миллионов тонн грузов, то в этом году мы планируем превысить 105 миллионов тонн. Это еще один рынок, который сегодня очень активно развивается. На следующий год у нас в прогнозе более 110 миллионов тонн, которые мы планируем перевезти на АЧБ", — рассказал замглавы РЖД.