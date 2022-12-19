На месте ДТП на трассе Р-255 "Сибирь" организовали реверсивное движение
На месте ДТП на федеральной трассе в Красноярском крае организовали реверсивное движение
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КРАСНОЯРСК, 19 дек — ПРАЙМ. На участке федеральной трассы в Красноярском крае, который ранее был перекрыт из-за ДТП с большегрузами, организовано реверсивное движение, сообщает региональный главк МВД.
Ранее сообщалось, что в понедельник утром после аварии с большегрузами было полностью перекрыто движение на участке автодороги Р-255 "Сибирь" в Уярском районе Красноярского края.
"Сегодня на 929-м километре автодороги Р-255 "Сибирь" (район села Ольгино) произошло столкновение трех автомобилей: двух большегрузов, DAF и КаМАЗ, и легкового автомобиля Toyota Corolla… Сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают проезд транспортных средств реверсивно по одной полосе", — говорится в сообщении.
По уточненной информации ведомства, в результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля, водители грузовиков госпитализированы. Их состояние уточняется.