КРАСНОЯРСК, 19 дек — ПРАЙМ. На участке федеральной трассы в Красноярском крае, который ранее был перекрыт из-за ДТП с большегрузами, организовано реверсивное движение, сообщает региональный главк МВД. В Красноярском крае перекрыли движение на участке трассы Р-255 "Сибирь"

Ранее сообщалось, что в понедельник утром после аварии с большегрузами было полностью перекрыто движение на участке автодороги Р-255 "Сибирь" в Уярском районе Красноярского края.

"Сегодня на 929-м километре автодороги Р-255 "Сибирь" (район села Ольгино) произошло столкновение трех автомобилей: двух большегрузов, DAF и КаМАЗ, и легкового автомобиля Toyota Corolla… Сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают проезд транспортных средств реверсивно по одной полосе", — говорится в сообщении.

По уточненной информации ведомства, в результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля, водители грузовиков госпитализированы. Их состояние уточняется.