МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о бесплатном питании для отдельных категорий работников железнодорожного транспорта, выполняющих на объектах инфраструктуры работы продолжительностью более четырех часов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Путин подписал закон, обеспечивающий страховую поддержку "зерновой сделки"

"Бесплатным рационом питания (натуральным довольствием) за счет средств работодателя обеспечиваются работники железнодорожного транспорта общего пользования, выполняющие (работы) на объектах инфраструктуры продолжительностью более четырех часов подряд в течение времени, когда прекращается движение поездов по перегону, отдельным железнодорожным путям перегона или железнодорожной станции", — говорится в документе.

Под действие инициативы попадают следующие виды работ: аварийно-восстановительные работы, работы по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, по реконструкции и ремонту объектов инфраструктуры, а также работы по очистке путей и стрелочных переводов при ликвидации снежных заносов.

Закон подготовлен для защиты здоровья отдельных категорий работников железнодорожного транспорта с учетом особенностей их трудовой деятельности в сложных условиях производственного процесса, а также для обеспечения производственно-технологической деятельности в сфере перевозок и безопасности перевозочного процесса, отмечалось в сопроводительных документах к законопроекту.