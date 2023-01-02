АНКАРА, 2 янв — ПРАЙМ. Сорок восемь авиарейсов из стамбульского аэропорта Сабиха Гёкчен отменены по причине сильного тумана, сообщила газета Takvim. "То ли еще будет!" Зрители CBS в шоке от очередного заявления Байдена

Ранее сообщалось, что 49 рейсов, в том числе международных, которые должны были приземлиться утром в аэропорту Сабиха Гёкчен на востоке города, были перенаправлены в понедельник в новый аэропорт Стамбула на севере из-за сильного тумана. Пассажиров, вылетающих из стамбульского аэропорта Сабиха Гёкчен, предупредили о возможных перебоях и отменах рейсов из-за сильного тумана, сообщил ранее телеканал TRT Haber.

"По последним данным 48 авиарейсов "Турецких авиалиний" и Anadolujet отменены из аэропорта Сабиха Гёкчен", — сообщило издание.