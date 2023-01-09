УЛАН-УДЭ, 9 янв — ПРАЙМ. Пять маршрутов из Бурятии, осуществляемых авиакомпанией "Аврора", вошли в перечень субсидируемых на 2023 год, сообщает минтранс республики в своем телеграм-канале. Турция отменила запрет на грузовые авиаперевозки с Арменией

"В новом году авиакомпания "Аврора" продолжит авиаперевозки по пяти маршрутам из Улан-Удэ во Владивосток, Красноярск, Хабаровск, Якутск и Хужир. Так, Минтранс России утвердил перечень социально значимых маршрутов ДФО на 2023 год для предоставления субсидии из федерального бюджета", — говорится в сообщении министерства.

Как отмечает ведомство, жители Бурятии смогут воспользоваться субсидированными билетами по данным направлениям в течение всего 2023 года. Так, стоимость билета на рейс в одну сторону во Владивосток авиакомпании "Аврора" составит 9900 рублей, в Хужир — 1038 рублей, в Хабаровск — 6000 рублей.

"Эти направления пользуются популярностью как у жителей Бурятии, так и других регионов. Например, за прошлый год по маршруту Улан-Удэ — Владивосток перевезено более 21 тысячи пассажиров, Улан-Удэ — Красноярск — более 24 тысяч, Улан-Удэ — Хабаровск — около 16 тысяч, Улан-Удэ — Якутск — 12,4 тысячи, Улан-Удэ — Хужир — 6,5 тысячи пассажиров", — передает пресс-служба ведомства слова министра транспорта Бурятии Александра Гоге.