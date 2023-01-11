МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Полномасштабная работа по расширению пропускной способности логистических коридоров разворачивается в РФ, сообщил вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров. Автомобилистов предупредили о новых правилах уплаты транспортного налога

"Перестройку системы экспортной поддержки мы уже завершили. И разворачивается полномасштабная работа по расшивке логистических коридоров", — сказал он в ходе заседания комиссии госсовета по промышленности.

Мантуров также отметил, что основные направления дальнейшего развития промышленности страны на долгосрочную перспективу уже намечены. Проработаны соответствующие инвестпрограммы по 19 отраслям, предполагающие бюджетные инвестиции на уровне 5,7 триллиона рублей до 2030 года.

"Чтобы обеспечить их реализацию, скорректировали и расширили общесистемные механизмы, нацеленные как на разработку новой продукции и импортозамещение, так и на стимулирование капвложений и спроса. Это НИОКРы и обратный инжиниринг, СПИКи, ФРП, региональные фонды, широкий спектр регуляторных мер", — сказал он.

"Дополнительно запускаем абсолютно новые федеральные программы поддержки инвестиционной активности. С прошлого года заработала промышленная ипотека, в этом году начинаем развертывать кластерную инвестплатформу", — добавил глава Минпромторга.