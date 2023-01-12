ЕРЕВАН, 12 янв – ПРАЙМ. Армянская авиакомпания Fly Arna начнет с 29 января полеты в Санкт-Петербург, сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе компании. Авиакомпания iFly запустит рейсы из Владивостока в Сочи и Минеральные Воды

"Fly Arna объявляет об открытии с 29 января прямых рейсов в санкт-петербургский аэропорт "Пулково". Между международным аэропортом "Звартноц" (в Ереване – ред.) и международным аэропортом "Пулково" в Санкт-Петербурге будут выполняться три рейса в неделю", — говорится в сообщении.

Отмечается, что расписание полетов в Санкт-Петербург будет действовать с 29 января.

"Открытием нового прямого рейса в "Северную столицу" России, после Москвы и Сочи, мы даем нашим пассажирам возможность путешествовать удобнее и доступнее. Это также хорошая возможность ознакомиться с богатым историческим и культурным наследием Санкт-Петербурга, а также внести свой вклад в развитие деловых отношений", — – цитирует пресс-служба Fly Arna слова пресс-секретаря компании Гаяне Антонян.

В июле 2021 года Фонд национальных интересов Армении (ANIF) и Air Arabia подписали соглашение о создании армянского национального авиаперевозчика, получившего название Fly Arna. Авиакомпания функционирует как бюджетная пассажирская авиалиния, базируется в ереванском международном аэропорту "Звартноц".