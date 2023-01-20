МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Автомобильное движение по Крымскому мосту, приостановленное с 13.00 мск в связи с ремонтно-восстановительными работами, возобновлено досрочно, говорится в сообщении Минтранса РФ. Эксперты оценили последствия изменения расчета цены нефти для налогов

В среду министерство предупреждало, что автодорожная часть Крымского моста будет закрыта для движения автотранспорта 20 января с 13.00 до 18.00 мск.

"Сегодня в 16.05 (мск) возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами", — отмечается в сообщении в Telegram-канале министерства.