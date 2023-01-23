МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Пятилетний план по дорожному строительству в РФ актуализирован с учетом приоритизации ряда проектов, в частности, акцент сделан на уже начавшуюся стройку; документ был также синхронизирован с планами по развитию международных транспортных маршрутов, сообщили РИА Новости в Минтрансе РФ. Минтранс изучит идею выделять деньги на аэропортовые объекты из бюджета

Ранее в понедельник "Коммерсант" сообщил, что правительство отказалось от строительства ряда автомагистралей до 2027 года. В частности, сокращено запланированное ранее финансирование трассы "Меридиан", обходов Орехово-Зуево и Краснодара, а реконструкция участков М-1 и М-3 в Подмосковье перенесена на более поздний срок.

"Пятилетний план актуализирован с учетом приоритизации объектов на основании принятого закона о бюджете. В целом при актуализации плана основной задачей было продолжение уже реализуемых мероприятий. С учетом принятого бюджета на период до 2025 года, а также дополнительной приоритизацией объектов по отдельным мероприятиям было принято решение о сдвиге финансирования "вправо", — пояснили в министерстве.

"При актуализации пятилетний план был синхронизирован с планами мероприятий по развитию международных транспортных маршрутов, а также транспортно-логистических центров", — добавили в Минтрансе. Так, в документ дополнительно включены прорабатываемые в рамках развития международного транспортного коридора Север –Юг автодорожные обходы Дербента и Хасавюрта.

Как ранее сообщали в пресс-службе кабмина, объем финансирования пятилетнего дорожного плана сохраняется на уровне запланированного: более 13 триллионов рублей.