МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Основную часть проводимых на Крымском мосту восстановительных работ закончат в начале февраля, после установки последнего пролета на левой автодорожной стороне, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Минтранс ждет роста железнодорожных перевозок пассажиров в Крым

Он рассказал, что уже завершена надвижка третьего пролета, а еще два пролета уже заняли свое проектное положение.

"Надвижка последнего, четвертого, пролета запланирована на 31 января. Еще несколько дней потребуется, чтобы опустить пролет в проектное положение. На этом основная часть восстановительных работ будет завершена", — написал вице-премьер в своем Telegram-канале.

Хуснуллин добавил, что целью финального этапа работ является устройство деформационных швов, а также дренаж для отвода воды. Затем дорожникам предстоит уложить два слоя асфальтобетона, восстановить инженерные системы, освещение и барьерное ограждение.