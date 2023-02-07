МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Российская авиакомпания Azur air в 2023 году планирует увеличить перевозки на 10% — до 2,3 миллиона пассажиров, сообщил журналистам генеральный директор перевозчика Евгений Королев. Red Wings открыла ангар техобслуживания SSJ100 в "Жуковском"

"По итогам 2022 года Azur air перевезла 2,1 миллиона пассажиров, в 2023 году планируем нарастить перевозки на 10% — до 2,3 миллиона пассажиров", — сказал Королев в кулуарах выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS.

В 2021 году авиакомпания перевезла 3,7 миллиона человек, в 2020 году — 1,9 миллиона.

По словам Королева, в летнем сезоне компания в основном планирует выполнять рейсы в Турцию — в интересах российских туристов.

"Маршрутная сеть может адаптироваться под потребности наших партнеров-туроператоров, мы готовы рассматривать любые доступные международные направления", — добавил он.

Королев не исключил, что летом перевозчик предложит полетные программы по популярным внутренним направлениям, например, в Сочи. "О зимнем расписании говорить пока рано, но мы рассчитываем, что маршрутная сеть как минимум не будет сокращаться относительно текущего зимнего сезона", — отметил он.