МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с октября переведет рейсы из Москвы и Екатеринбурга в Гоа в новый аэропорт Нью Гоа Манохар, сообщает пресс-служба перевозчика. "Аэрофлот" планирует перевезти три миллиона пассажиров в рамках турпакетов

"Аэрофлот" с октября 2023 года переводит прямые регулярные рейсы Москва — Гоа и Екатеринбург — Гоа в международный аэропорт Нью Гоа Манохар", — говорится в релизе.

Полеты в новый аэропорт популярного курортного штата Индии запланированы три раза в неделю.

"Аэрофлот" напоминает, что международный аэропорт Нью Гоа Манохар открылся 5 января 2023 года. Современный авиатерминал способен принимать до 12 миллионов туристов в год и обеспечит пассажирам "новый уровень комфорта и сервиса".