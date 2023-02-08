АЛМА-АТА, 8 фев — ПРАЙМ. Объем перевозки грузов по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ) за 2022 год вырос в 2,5 раза и составил 1,5 миллиона тонн, сообщила пресс-служба нацкомпании "Казахстан темир жолы" (КТЖ, "Казахстанские железные дороги"). РЖД увеличили пропускную способность сложного участка Транссиба

"Отмечена положительная динамика перевозок по ТМТМ и его возросшая роль в современных геополитических реалиях. В 2022 году объем грузоперевозок увеличился в 2,5 раза и достиг 1,5 млн тонн", — говорится в сообщении по итогам заседание общего собрания международной ассоциации ТМТМ, которое состоялось 8 февраля в Алма-Ате.

Отмечается, что экспорт казахстанских грузов увеличился в 6,5 раза в сравнении с 2021 годом и составил 891 тысячу тонн.

Участники заседания обсудили вопросы повышения эффективности работы по привлечению грузов на ТМТМ и развитию контейнерных перевозок. "Достигнуты договоренности по вопросам увеличения объемов перевозок грузов по маршруту на 2023 год, курсирования регулярного шаттл-поезда по твердому расписанию и создания единого транзитного продукта", — отмечается в сообщении КТЖ.

ТМТМ, также известный как "Средний коридор", пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию, Турцию и Черное море далее в страны Европы. Членами ассоциации ТМТМ являются 20 компаний, включая железнодорожные администрации, порты, судоходные и логистические компании из восьми стран.