МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который уточняет порядок передвижения по межрегиональным и межмуниципальным маршрутам. Закон опубликован на официальном портале правовой информации. Жапаров призвал дать доступ к транспортным коридорам ЕАЭС

В документе уточняется определение "межмуниципальный маршрут регулярных перевозок". В него включили маршруты перевозок в границах не менее двух муниципальных округов одного региона.

Закон предусматривает возможность установления нормативным правовым актом субъекта РФ требований к юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, участникам договора простого товарищества, осуществляющим регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам, исходя из обязанности информирования уполномоченного органа региона, местного самоуправления, установивших маршрут регулярных перевозок, владельцев автовокзалов или автостанций об изменении соответствующих тарифов.

Законом определяется порядок изменения вида маршрута регулярных перевозок.

Кроме того, уточняется процедура проведения открытого конкурса перевозчиков, в том числе требования к конкурсной документации, к участникам, критерии оценки и сопоставления заявок.

Уточняется перечень случаев, когда свидетельство об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок, межмуниципальному или смежному межрегиональному маршруту регулярных перевозок и карты соответствующего маршрута выдаются без проведения открытого конкурса.