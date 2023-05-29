МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий правила размещения дорожных камер. Закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Путин уточнил порядок передвижения по межрегиональным маршрутам

Уточняется, что стационарные дорожные камеры можно устанавливать на дорогах с выделенной полосой для маршрутных транспортных средств; на аварийно-опасных участках дорог; на пересечении дорог, где в течение года произошло четыре и более ДТП, в местах проведения дорожных работ, ограничивающих движение; на пешеходных переходах; в местах, где запрещена стоянка или остановка; на перекрёстках; в местах, определяемых ГИБДД.

Данные об установке камер и список фиксируемых нарушений будут опубликованы в интернете. Решение об установке камеры могут принять уполномоченный орган исполнительной власти региона или владелец автодороги по согласованию с территориальным органом МВД. Камера должна быть сертифицирована.

Если нарушение зафиксирует камера, которая не отвечает установленным требованиям, административная ответственность для водителей не предусматривается.

Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2024 года.