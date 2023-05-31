МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Введение Польшей запрета на въезд для российских грузовиков не скажется в среднесрочной перспективе на поставках отечественных ритейлеров, а также на доступности товаров в стране, заявил РИА Новости председатель президиума Ассоциации компании розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев. Минтранс оценил последствия запрета Польши на проезд российских грузовиков

В понедельник было опубликовано постановление министра внутренних дел и администрации Польши Мариуша Каминьского, согласно которому, страна с 1 июня закрывает движение через свою границу грузовиков с российскими и белорусскими номерами.

"В среднесрочной перспективе запрет не скажется ни на поставках ритейлеров, ни на доступности товаров для потребителя. Перестанет ездить через Польшу очень небольшое количество российских транспортных средств, которые после введенного ранее запрета на въезд в Евросоюз могли продолжать въезжать в ЕС в виде исключения по направляемым в правительства соответствующих стран запросам европейских производителей", — заявил Караваев.

Председатель президиума АКОРТ подчеркнул, что более 90% продовольственных товаров на полках магазинов в России являются продукцией отечественного производства, а поставки непродовольственных товаров диверсифицированы и во многом переориентированы на дружественные страны.

РИА Новости также направило запрос крупным ритейлерам.