ХАРБИН (Китай), 15 июн — ПРАЙМ. Канатная дорога Благовещенск-Хэйхэ (КНР) через реку Амур планируется к запуску в 2025 году, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Амурской области Василий Орлов. Бизнес прогнозирует рост доли расчетов в нацвалютах между Россией и КНР

"Этот проект у нас реализуется, у нас действительно он будет запущен в 2025 году", — сказал Орлов, отвечая на вопрос о сроках сдачи канатной дороги в эксплуатацию.

Губернатор отметил, что стройка "расконсервирована", идет строительство объекта.

"Несмотря на санкции нашли решение по завершению этого объекта, это все частные инвестиции", — подчеркнул он.

Канатная дорога через Амур протяженностью 976 метров — первая в мире между городами двух разных стран. Она свяжет российский Благовещенск и китайский Хэйхэ. Попасть в соседнюю страну можно будет за несколько минут. Проект включает канатную дорогу и четырехэтажную терминальную станцию с залами пункта пропуска и торговыми площадями. Реализует проект "Агентство развития проектных инициатив" (входит в группу компаний "Регион").

В четверг в Харбине, расположенном в граничащей с Россией северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян, начинает работу 32-я Харбинская международная торгово-экономическая ярмарка, она будет идти по 19 июня. По словам провинциальных властей, в ярмарке примут участие 1297 компаний из 35 стран и регионов.

Как ранее сообщили РИА Новости в народном правительстве провинции, в ярмарке примут участие более 50 компаний из РФ. Местные власти отмечали, что российские компании, в частности, представят на выставке продукты питания, продукцию лесопромышленности, туристические проекты.

Ярмарка проводится ежегодно с 1990 года, традиционно на ней широко представлены российские компании и продукция из разных регионов России.