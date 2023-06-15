МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Все планы в дорожном строительстве в России будут реализованы, заявил на церемонии запуска участка трассы "Дон" президент РФ Владимир Путин. Россия будет помогать Кубе преодолевать санкции, заявил Путин

"Создание новых трасс – это важный вклад в расширение перспективных международных транспортных коридоров, развитие выгодных транзитных маршрутов, системы логистики и, конечно, межрегиональной кооперации… Уверен, что впереди у нас новые масштабные проекты, все планы будут реализованы", — сказал он.

Путин добавил, что в России в прошлом году отремонтировано 6,2 тысяч километров федеральных и 20 тысяч километров региональных дорог, и выразил надежду, что такая динамика будет сохранена и в будущем

"Так только в прошлом году было отремонтировано порядка 6 тысяч 200 километров федеральных трасс и 20 тысяч километров региональных… Рассчитываю что такую же высокую динамику работ мы сохраним и в будущем. База для этого создана хорошая", — отметил президент.