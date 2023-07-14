КРАСНОДАР, 14 июл — ПРАЙМ. Порядка 200 автомобилей стоят в очереди на Крымский мост со стороны Краснодарского края в пятницу утром, время ожидания может достигать примерно двух часов, со стороны Крыма скопилось 145 машин, сказано в оперативном Telegram-канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту. В Крыму вырос спрос на отдых, сообщил глава крымского парламента

По состоянию на 10.00 со стороны Тамани в очереди стоят 198 транспортных средств, отмечается в сообщении,.

"Время ожидания около часа. В очереди со стороны Керчи находится 145 транспортных средств", — сказано в сообщении.

Крымский мост открыт для проезда легкового автотранспорта и туристических автобусов, все грузовые автомобили проезжают в Крым и обратно либо с помощью Керченской паромной переправы, либо сухопутным маршрутом через Херсонскую, Запорожскую области и ДНР.