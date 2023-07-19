МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Движение легковых автомобилей через Крымский мост осуществляется в реверсивном режиме, сообщил министра транспорта Крыма Николай Лукашенко. В правительстве заявили, что не будут пропускать фуры на Крымский мост

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что участок трассы "Таврида" в Крыму перекрыт из-за пожара на военном полигоне в Кировском районе. По его словам, более 2 тысяч человек планируют эвакуировать из 4 сел, расположенных рядом с полигоном. Перекрыт участок трассы "Таврида", транспорт объезжает опасный район через Феодосию.

"Движение легковых автомобилей через Крымский мост осуществляется в реверсивном режиме", — сообщил Лукашенко в телеграм-канале.