ВАШИНГТОН, 9 авг — ПРАЙМ. Россия держит открытой дверь для восстановления черноморской зерновой инициативы, но для этого нужно устранить перекосы в ее реализации, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. Это захват. Европа блокирует российский товар, без которого наступит голод

"Россия, как ответственная держава, заинтересованная в облегчении бремени беднейших государств, неоднократно, в том числе на высшем уровне, давала понять: дверь для восстановления зерновой сделки остается открытой. Все, что нужно от США и их союзников — не на словах, а на деле устранить перекосы в реализации пакетных сельхозсоглашений, в том числе нагроможденные барьеры для доступа российского агроэкспорта на мировые рынки", — сказал он журналистам.

Антонов назвал "очередной информационной пустышкой и попыткой сделать хорошую мину при плохой игре" заявления американцев о наличии исключений из санкций для поставок продовольствия и удобрений.

"Отечественные компании продолжают сталкиваются с финансовыми и логистическими сложностями — даже когда речь идет о безвозмездной передаче удобрений нуждающимся регионам", — сказал он.

Посол осудил попытки США оказать давление на развивающиеся страны с тем, чтобы убедить РФ вернуться в зерновую сделку, и назвал их "частью информкампании по искажению реального положения дел".

"Таким образом здесь пытаются самоустраниться от ответственности за системные сбои в работе взаимоувязанных стамбульских договоренностей. Сместить фокус внимания широкой общественности с того, что вывоз зерна с территории Украины не соответствовал изначально заявленным гуманитарным целям", — сказал Антонов.