КРАСНОДАР, 9 авг — ПРАЙМ. Очередь на Керченскую переправу со стороны Краснодарского края в среду сократилась до 73 грузовиков, сообщили в оперативном штабе региона. "Гранд Сервис Экспресс" сохранил прогноз по пассажироперевозкам в Крым

Во вторник власти заявляли, что переправы через Керченский пролив ожидает 121 транспортное средство, включая 108 грузовиков и 13 автобусов.

"По направлению к Керченской переправе 9 августа на накопительных парковках в пос. Ильич находится 73 транспортных средства, все — грузовые. Работают два волонтера", — говорится в телеграм-канале оперштаба.

Отмечается, что за прошедшие сутки из порта Кавказ в порт Керчь направлено 353 машины. Это 316 грузовиков и 37 автобусов. Паромы "Лаврентий", "Мария" и "Керченский-2" переправили через пролив 1434 пассажира.

Киевские власти ночью 17 июля двумя надводными беспилотниками атаковали Крымский мост. СК России возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли. Движение поездов по мосту восстановили в тот же день, автотранспорта — в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй — к 1 ноября. Транспортный поток переориентирован на Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы РФ.