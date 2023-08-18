МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" поднял цены на некоторые комплектации моделей Vesta и Niva на 1-5%, следует из обновленных прайс-листов автопроизводителя. Минпромторг заявил, что не поддерживает идею "АвтоВАЗа" о госцентре

Как заверили в компании, ценники на самые бюджетные модели Lada, включая всю линейку Granta и базовые версии Vesta и Niva, не выросли.

"АвтоВАЗ" не корректировал цены на наиболее локализованные, базовые и бюджетные версии своих автомобилей. Рекомендованные розничные цены на всю линейку Granta и на базовые версии в семействе Niva и Vesta — без изменений", — рассказали в компании.

"Определённая корректировка коснется только ряда более оснащённых и более дорогостоящих комплектаций в семействах Niva и Vesta. "АвтоВАЗ" приложит все усилия, чтобы обеспечить доступность и конкурентоспособность своих автомобилей", — говорится в официальном сообщении автопроизводителя.

В июле президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов отмечал, что случившееся летом ослабление курса рубля в ближайшие месяцы скажется на стоимости автомобилей Lada, поскольку компания работает с иностранными поставщиками. При этом топ-менеджер пообещал не повышать цены на самые бюджетные комплектации, более того — компания намерена увеличить их выпуск, так как видит большой спрос.

"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).