ТАШКЕНТ, 19 авг — ПРАЙМ. Uzbekistan Airways, крупнейшая авиакомпания Узбекистана, с 19 августа запустила еженедельный рейс из Ташкента в Благовещенск, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиаперевозчика.

"Uzbekistan Airways 19 августа в 05.50 (03.50 мск) запустила свой первый регулярный рейс по маршруту Ташкент – Благовещенск – Ташкент", — сказал представитель авиакомпании. Время полета – шесть часов.

По данным пресс-службы, рейсы на начальном этапе будут осуществляться по субботам. Стоимость авиабилета – от 4,805 миллиона сумов (около 400 долларов).

Uzbekistan Airways выполняет регулярные рейсы еще в один из дальневосточных городов РФ Владивосток дважды в неделю — по средам и воскресеньям.

В феврале Uzbekistan Airways сообщила, что в весенне-летний период будет летать по 40 направлениям в Россию. В частности, авиаперевозчик уже открыл рейсы в Омск, Оренбург, Нижневартовск, Нижний Новгород и Грозный.

Uzbekistan Airways с начала 2022 года поэтапно увеличивает количество прямых рейсов в Россию. В частности, авиакомпания ввела дополнительные рейсы из Ташкента в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Красноярск, Минеральные Воды, Новосибирск и Самару.