МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Нужно учредить в рамках БРИКС постоянно действующую комиссию по транспорту, заявил в ходе саммита президент России Владимир Путин. Путин призвал активизировать сотрудничество БРИКС в области технологий

"Важным приоритетом взаимодействия БРИКС является создание новых устойчивых безопасных транспортных магистралей… Считаем, что пришло время учредить в рамках БРИКС постоянно действующую комиссию по транспорту, которая занялась бы не только проектом "Север-Юг", но и в более широком плане вопросами развития логистических и транспортных коридоров", — сказал он.