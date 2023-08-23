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2023
https://1prime.ru/transport/20230823/841552410.html
Путин призвал учредить в рамках БРИКС комиссию по транспорту
Транспорт
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https://россиясегодня.рф
. Нужно учредить в рамках БРИКС постоянно действующую комиссию по транспорту, заявил в ходе саммита президент России Владимир Путин. "Важным приоритетом взаимодействия БРИКС... ПРАЙМ, 23.08.2023
транспорт, бизнес, экономика, новости, россия, брикс, владимир путин, комиссия по транспорту
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
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МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Нужно учредить в рамках БРИКС постоянно действующую комиссию по транспорту, заявил в ходе саммита президент России Владимир Путин.
"Важным приоритетом взаимодействия БРИКС является создание новых устойчивых безопасных транспортных магистралей… Считаем, что пришло время учредить в рамках БРИКС постоянно действующую комиссию по транспорту, которая занялась бы не только проектом "Север-Юг", но и в более широком плане вопросами развития логистических и транспортных коридоров", — сказал он.