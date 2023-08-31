МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Аэропорт Внуково ограничил прием и выпуск воздушных судов, часть рейсов с 5:21 утра перенаправили в другие авиационные гавани, рассказали в аэропорту. В московских аэропортах задержали 59 рейсов

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил об уничтожении в Воскресенском районе летевшего к столице украинского беспилотника, пострадавших и разрушений нет.

По данным "Яндекс Расписания", в московских аэропортах задержали 59 рейсов.

"По независящим от аэропорта причинам во Внуково были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В целях безопасности с 5.21 часть рейсов была перенаправлена в другие авиагавани", — отметили в аэропорту.