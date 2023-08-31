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Аэропорт Внуково ограничил полеты
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Аэропорт Внуково ограничил прием и выпуск воздушных судов, часть рейсов с 5:21 утра перенаправили в другие авиационные гавани, рассказали в аэропорту. Ранее мэр Москвы Сергей... ПРАЙМ, 31.08.2023
транспорт, бизнес, новости, ограничение, полет, аэропорт внуково
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Аэропорт Внуково ограничил прием и выпуск воздушных судов, часть рейсов с 5:21 утра перенаправили в другие авиационные гавани, рассказали в аэропорту.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил об уничтожении в Воскресенском районе летевшего к столице украинского беспилотника, пострадавших и разрушений нет.
По данным "Яндекс Расписания", в московских аэропортах задержали 59 рейсов.
"По независящим от аэропорта причинам во Внуково были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В целях безопасности с 5.21 часть рейсов была перенаправлена в другие авиагавани", — отметили в аэропорту.