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2023
https://1prime.ru/transport/20230903/841642178.html
Власти Крыма заявили о стабилизации ситуации с транспортной логистикой
Транспорт
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Ситуация с транспортной логистикой в Крыму стабилизировалась, в том числе благодаря грамотной организации работы досмотровых пунктов на Крымском мосту и росту интереса к... ПРАЙМ, 03.09.2023
транспорт, бизнес, новости, россия, крым, транспортная логистика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен — ПРАЙМ. Ситуация с транспортной логистикой в Крыму стабилизировалась, в том числе благодаря грамотной организации работы досмотровых пунктов на Крымском мосту и росту интереса к альтернативным маршрутам, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Все работает в штатном режиме. В последнее время у нас уменьшились пробки на мосту, ситуация стабилизировалась. Это связано с грамотной организацией работы досмотровых пунктов, ростом интереса к альтернативным вариантам логистики в Крым, включая паромную переправу, железнодорожное сообщение, сухопутный коридор", — сказал Константинов.
Ночью 17 июля киевские власти атаковали Крымский мост двумя надводными беспилотниками. СК возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, ее родители погибли. Сейчас движение автотранспорта по Крымскому мосту осуществляется в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь.
Транспортный поток переориентирован на Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы РФ.