МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Объем грузовых авиаперевозок в мире в июле сократился на 0,8% в годовом выражении, сообщает Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA). ГТЛК: грузовые и пассажирские речные перевозки могут вырасти на два и 10%

А по сравнению с июлем 2019 года (в период до ковидных ограничений) показатель снизился на 3,3%.

В то же время объем международных грузовых авиаперевозок опустился на 3,4% к июлю 2019 года и на 0,4% — к июлю прошлого.

Наибольшее снижение грузовых авиаперевозок в годовом выражении в прошедшем июле было зафиксировано в странах Северной Америки — на 5,2%. В Европе показатель сократился на 1,5%.

В Африке грузовые перевозки увеличились — на 2,9%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе – на 2,7%. В странах Ближнего Востока показатель вырос на 1,5%, в Латинской Америке – на 0,4%.

"По сравнению с июлем 2022 года объем грузовых перевозок практически не изменился. Учитывая, что показатель июня снизился на 3,4% к уровням 2022 года, это значительное улучшение и продолжает тренд увеличения спроса, который начался в феврале. Мы будем внимательно следить за тем, как этот тренд развивается в ближайшие месяцы", — приводятся в сообщении слова генерального директора IATA Вилли Уолша (Willie Walsh).