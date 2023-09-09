МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту.

Около 1.34 мск в ночь на субботу сообщалось, что движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", — говорится в сообщении.