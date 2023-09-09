2023-09-09T02:53:34+03:00
2023-09-09T02:53:34+03:00
2023-09-09T02:53:34+03:00
2023
https://1prime.ru/transport/20230909/841698728.html
Движение по Крымскому мосту восстановлено
Транспорт
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту. Около 1.34 мск в ночь на субботу сообщалось, что... ПРАЙМ, 09.09.2023
транспорт, бизнес, новости, россия, крымский мост
https://cdnn.1prime.ru/images/83252/41/832524166.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83252/41/832524166.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83252/41/832524165.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83252/41/832524165.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83252/41/832524164.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83252/41/832524164.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту.
Около 1.34 мск в ночь на субботу сообщалось, что движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", — говорится в сообщении.