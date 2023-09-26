2023-09-26T10:30:01+03:00
2023-09-26T10:30:01+03:00
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2023
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Керченская переправа приостановила работу из-за сильного ветра
Транспорт
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Работа Керченской паромной переправы во вторник утром приостановлена из-за погодных условий, сообщил минтранс Крыма. "Работа Керченской паромной переправы приостановлена из-за... ПРАЙМ, 26.09.2023
транспорт, бизнес, новости, керченская паромная переправа, крым, транспорт
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен — ПРАЙМ. Работа Керченской паромной переправы во вторник утром приостановлена из-за погодных условий, сообщил минтранс Крыма.
"Работа Керченской паромной переправы приостановлена из-за погодных условий", — говорится в сообщении.
Причиной остановки переправы стал сильный ветер. Керченская паромная переправа работает с 5.00 до 21.00, используется для перевозки грузовых автомобилей и грузов различными типами паромов.
По данным ведомства, за минувшие сутки по состоянию на 7.00 мск силами пассажирско−автомобильных и железнодорожных паромов в обе стороны выполнено восемь рейсов, перевезено 650 пассажиров, 444 единицы автомобильного транспорта.