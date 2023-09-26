СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен — ПРАЙМ. Работа Керченской паромной переправы во вторник утром приостановлена из-за погодных условий, сообщил минтранс Крыма. В Крым переезжают семьи из Германии, сообщил депутат

"Работа Керченской паромной переправы приостановлена из-за погодных условий", — говорится в сообщении.

Причиной остановки переправы стал сильный ветер. Керченская паромная переправа работает с 5.00 до 21.00, используется для перевозки грузовых автомобилей и грузов различными типами паромов.

По данным ведомства, за минувшие сутки по состоянию на 7.00 мск силами пассажирско−автомобильных и железнодорожных паромов в обе стороны выполнено восемь рейсов, перевезено 650 пассажиров, 444 единицы автомобильного транспорта.