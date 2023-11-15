Мишустин: транспортная отрасль России динамично движется вперед на фоне санкций
МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Транспортная отрасль в РФ динамично движется вперед, несмотря на санкции, обеспечивает стабильные поставки за рубеж экспортной продукции, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на пленарной сессии форума "Транспорт России".
"Несмотря на санкционные вызовы, отрасль динамично движется вперед. Обеспечивая надежное снабжение промышленного сектора, бизнеса и граждан всеми необходимыми товарами и услугами. Как и стабильные поставки за рубеж экспортной продукции отечественных компаний", — сказал Мишустин.
Он отметил, что в условиях формирования нового многополярного мира РФ удалось быстро перестроить внешнюю торговлю, развернуть грузовые потоки на Юг и Восток. "Важно завершить начатые системные преобразования", — заявил Мишустин, отметив, что для этого в течение ближайших лет на финансирование государственной программы развития транспортной системы в федеральном бюджете предусмотрено около 1,5 триллиона рублей ежегодно.
Также премьер отметил важность поступательного наращивания провозной способности основных транспортно-логистических коридоров для укрепления торговых связей с партнерами по ЕАЭС, СНГ, странами Ближнего Востока, Африки, Азии.
"Россия готова развивать двусторонние отношения со всеми, кто открыт к конструктивному взаимовыгодному сотрудничеству", — заметил Мишустин.
Также он подчеркнул, что изменения в грузовой логистике носят кардинальный характер, особенно за последние два года. "Внешние ограничения и барьеры привели к тому, что мы, напротив, смогли выйти на очень хорошие темпы перевозок. Конечно, что очень важно, их не сбавлять", — заявил премьер.
https://1prime.ru/transport/20231115/842276228.html