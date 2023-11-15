МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Транспортная отрасль в РФ динамично движется вперед, несмотря на санкции, обеспечивает стабильные поставки за рубеж экспортной продукции, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на пленарной сессии форума "Транспорт России". Мишустин призвал уделить внимание производству отечественной сельхозтехники

"Несмотря на санкционные вызовы, отрасль динамично движется вперед. Обеспечивая надежное снабжение промышленного сектора, бизнеса и граждан всеми необходимыми товарами и услугами. Как и стабильные поставки за рубеж экспортной продукции отечественных компаний", — сказал Мишустин.

Он отметил, что в условиях формирования нового многополярного мира РФ удалось быстро перестроить внешнюю торговлю, развернуть грузовые потоки на Юг и Восток. "Важно завершить начатые системные преобразования", — заявил Мишустин, отметив, что для этого в течение ближайших лет на финансирование государственной программы развития транспортной системы в федеральном бюджете предусмотрено около 1,5 триллиона рублей ежегодно.

Также премьер отметил важность поступательного наращивания провозной способности основных транспортно-логистических коридоров для укрепления торговых связей с партнерами по ЕАЭС, СНГ, странами Ближнего Востока, Африки, Азии.

"Россия готова развивать двусторонние отношения со всеми, кто открыт к конструктивному взаимовыгодному сотрудничеству", — заметил Мишустин.

Также он подчеркнул, что изменения в грузовой логистике носят кардинальный характер, особенно за последние два года. "Внешние ограничения и барьеры привели к тому, что мы, напротив, смогли выйти на очень хорошие темпы перевозок. Конечно, что очень важно, их не сбавлять", — заявил премьер.