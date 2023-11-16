2023-11-16T07:52:57+03:00
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2023
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Керченская паромная переправа возобновила работу
Транспорт
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Паромная переправа в Керчи, работу которой вечером в среду приостановили, возобновила работу утром в четверг, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко. "07.15. Работа... ПРАЙМ, 16.11.2023
транспорт, бизнес, регионы, экономика, новости, россия, крым, керченская паромная переправа
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя — ПРАЙМ. Паромная переправа в Керчи, работу которой вечером в среду приостановили, возобновила работу утром в четверг, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.
"07.15. Работа Керченской паромной переправы возобновлена", — написал он в своем Telegram-канале.
Ранее в Крыму объявили штормовое предупреждение на вторник и среду из-за сильных дождей и усиления ветра.