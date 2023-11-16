СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя — ПРАЙМ. Паромная переправа в Керчи, работу которой вечером в среду приостановили, возобновила работу утром в четверг, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко. Бывшие активы Коломойского* выставят на продажу в Крыму

"07.15. Работа Керченской паромной переправы возобновлена", — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее в Крыму объявили штормовое предупреждение на вторник и среду из-за сильных дождей и усиления ветра.