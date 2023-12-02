МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Протест польских перевозчиков, заблокировавших пропускные пункты с Украиной, длится уже четвертую неделю и нанес украинской стороне убытки в размере более 400 миллионов евро, пишет в статье для Gazeta Wyborcza польский обозреватель Петр Козловский. Словацкие перевозчики заблокировали движение на границе с Украиной

Он отмечает, что ситуация зашла в тупик, и на сегодняшний день не видно перспектив ее разрешения. Польские перевозчики требуют возврата к системе получения украинцами специальных разрешений на рынке Евросоюза, которая работала до начала СВО, поскольку "после либерализации торговли украинцы стали преобладать на транспортном рынке".

"Польское правительство дало свое согласие на правила, введенные ЕС, но теперь оно не очень-то понимает, что делать, и возлагает вину на ЕС и Украину. Тупиковая ситуация продолжается", — пишет Козловский.



Вместе с тем автор статьи указывает на значительные убытки, которые несет украинская стороны из-за протеста польских перевозчиков. К сегодняшнему дню, по данным Козловского, потери украинцев уже превысили 400 миллионов евро. Вместе с тем Польско-украинская торгово-промышленная палата в конце ноября предупредила, что продолжение блокады границы может сорвать выполнение контрактов и как следствие приведет к наложению финансовых санкций и расторжению ранее заключенных договоров.

При этом Мария Андручив из социальной инициативы "Штаб ангелов", комментируя ситуацию газете Gazeta Wyborcza, выразила надежду, что общественные организации и политики смогут организовать обеспечат водителей палатками и лекарствами до момента разрешения спора.

Главная цель, по словам активистки, состоит в том, чтобы "добиться диалога между властями обеих стран, который приведет к мирному прекращению блокады и поиску компромисса".

"Мы не хотим, а прямо-таки пытаемся предотвратить обострение этой ситуации, а также любые провокации и конфликты", — заключила она.