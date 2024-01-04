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2024
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Количество машин на въезде в ЕС из Белоруссии выросло в 2,4 раза
Транспорт
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Очередь легкового транспорта из Белоруссии в Евросоюз за сутки выросла в 2,4 раза, рассказали в госпогранкомитете Белоруссии. "Очередь легкового транспорта в ЕС выросла в 2,4 раза... ПРАЙМ, 04.01.2024
транспорт, бизнес, новости, белоруссия, евросоюз, транспорт
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МИНСК, 4 янв — ПРАЙМ. Очередь легкового транспорта из Белоруссии в Евросоюз за сутки выросла в 2,4 раза, рассказали в госпогранкомитете Белоруссии.
"Очередь легкового транспорта в ЕС выросла в 2,4 раза за сутки. За 24 часа количество легковых авто, которые ожидают въезда на сопредельную территорию, увеличилось с 225 до 545 единиц", — сообщает ведомство в Telegram-канале.
По данным погранкомитета, самый загруженный маршрут проходит через польский пункт пропуска Тересполь (Брест), его сотрудники приняли на свою территорию 42% транспорта от нормы.
"На литовском направлении меньше всего легковушек оформили в погранпереходе Мядининкай (Каменный Лог) — 54% авто. В латвийском — Патерниеки (Григоровщина) — приняли 56%", — сообщает ведомство.
Сообщается, что самым загруженным маршрутом в Евросоюз для фур остается литовский пункт пропуска Шальчининкай (Бенякони), перед которым находятся около 500 большегрузов. Меньше всего грузовых авто оформили в Мядининкае (Каменный Лог) — 15%. Кроме того, отмечено, что в польском пункте пропуска Кукурыки (Козловичи) норма по пропуску выполнена на 49%, а перед латвийским пунктом пропуска Патерниеки (Григоровщина) количество фур за сутки увеличилось с 30 до 110 единицю