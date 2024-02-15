БЕРЛИН, 15 фев — ПРАЙМ. Концерн Volkswagen подтвердил конфискацию тысяч автомобилей Porsche, Bentley и Audi после обнаружения детали из КНР, которая будет заменена на другую, следует из заявления, предоставленного РИА Новости концерном. Немецкие фермеры парализовали работу завода Volkswagen

Ранее газета Financial Times со ссылкой на неназванные источники сообщила, что в США конфисковали тысячи автомобилей Porsche, Bentley и Audi после того, как владеющий Porsche концерн Volkswagen обнаружил деталь китайского производителя, якобы нарушавшего законы о применении принудительного труда.

"Мы работаем над устранением связанной с таможней задержки в поставке некоторых моделей автомобилей концерна Volkswagen из портов США дилерам. Причиной является небольшой электронный компонент более крупного блока управления, который будет заменен в затронутых автомобилях, как только появятся необходимые детали", — сообщают в концерне.

Volkswagen добавил, что "очень серьезно" относится к обвинениям в нарушениях прав человека как внутри компании, так и в цепочке поставок.

"Конечно, это также включает в себя обвинения в принудительном труде. Мы постоянно анализируем и совершенствуем наши процессы", — отметили в концерне, не исключив прекращения сотрудничества с поставщиками, если расследование подтвердит подозрения.

Ранее МИД КНР выступил решительно против внесения китайских компаний в санкционный список США из-за якобы использования принудительного труда в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Пекин заявил, что намерен отстаивать законные права и интересы предприятий страны. Власти Китая многократно подчеркивали, что информация о якобы существовании в Синьцзяне принудительного труда является "ложью столетия, состряпанной антикитайскими силами с целью очернения КНР". Пекин призывал Вашингтон прекратить "клеветать и очернять Китай", вмешиваться во внутренние дела КНР под предлогом защиты прав человека.

В сентябре министерство внутренней безопасности США сообщило о введении запрета на импорт товаров трех китайских компаний в рамках ограничительных мер, основанных на обвинениях в якобы использовании принудительного труда в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. В перечень попали компании Xinjiang Tianmian Foundation Textile, Xinjiang Tianshan Wool Textile и Xinjiang Zhongtai Group.