В Volkswagen подтвердили задержку тысяч авто в портах США из-за детали из КНР
БЕРЛИН, 15 фев — ПРАЙМ. Концерн Volkswagen подтвердил конфискацию тысяч автомобилей Porsche, Bentley и Audi после обнаружения детали из КНР, которая будет заменена на другую, следует из заявления, предоставленного РИА Новости концерном.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на неназванные источники сообщила, что в США конфисковали тысячи автомобилей Porsche, Bentley и Audi после того, как владеющий Porsche концерн Volkswagen обнаружил деталь китайского производителя, якобы нарушавшего законы о применении принудительного труда.
"Мы работаем над устранением связанной с таможней задержки в поставке некоторых моделей автомобилей концерна Volkswagen из портов США дилерам. Причиной является небольшой электронный компонент более крупного блока управления, который будет заменен в затронутых автомобилях, как только появятся необходимые детали", — сообщают в концерне.
Volkswagen добавил, что "очень серьезно" относится к обвинениям в нарушениях прав человека как внутри компании, так и в цепочке поставок.
"Конечно, это также включает в себя обвинения в принудительном труде. Мы постоянно анализируем и совершенствуем наши процессы", — отметили в концерне, не исключив прекращения сотрудничества с поставщиками, если расследование подтвердит подозрения.
Ранее МИД КНР выступил решительно против внесения китайских компаний в санкционный список США из-за якобы использования принудительного труда в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Пекин заявил, что намерен отстаивать законные права и интересы предприятий страны. Власти Китая многократно подчеркивали, что информация о якобы существовании в Синьцзяне принудительного труда является "ложью столетия, состряпанной антикитайскими силами с целью очернения КНР". Пекин призывал Вашингтон прекратить "клеветать и очернять Китай", вмешиваться во внутренние дела КНР под предлогом защиты прав человека.
В сентябре министерство внутренней безопасности США сообщило о введении запрета на импорт товаров трех китайских компаний в рамках ограничительных мер, основанных на обвинениях в якобы использовании принудительного труда в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. В перечень попали компании Xinjiang Tianmian Foundation Textile, Xinjiang Tianshan Wool Textile и Xinjiang Zhongtai Group.
https://1prime.ru/transport/20240215/843080579.html