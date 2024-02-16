МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Группа "Аэрофлот" завершила урегулирование иностранного лизинга еще по семи воздушным судам, сообщила группа. "Аэрофлот" намерен увеличить пассажиропоток в 2024 году

"В период с 16 января по 15 февраля 2024 года группа "Аэрофлот" завершила процесс урегулирования в отношении 7 воздушных судов с двумя группами лизингодателей", — говорится в сообщении компании. Соглашения по данным сделкам были заключены в конце 2023 года, в 2024 году осуществлено завершение технических этапов, отметили в группе.

"В соответствии с достигнутыми договоренностями лизингодатели прекратили свои требования к российским сторонам в отношении данных воздушных судов как по страховым полисам, выданным российскими страховыми компаниями, так и по договорам лизинга с ПАО "Аэрофлот". Право собственности на воздушные суда перешло в страховую компанию ООО "Страховая компания "НСК", которая выплатила суммы урегулирования", — сообщается в пресс-релизе.