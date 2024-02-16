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2024
https://1prime.ru/transport/20240216/843086136.html
Аэрофлот завершил урегулирование лизинга еще по нескольким самолетам
Транспорт
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Группа "Аэрофлот" завершила урегулирование иностранного лизинга еще по семи воздушным судам, сообщила группа. "В период с 16 января по 15 февраля 2024 года группа "Аэрофлот"... ПРАЙМ, 16.02.2024
транспорт, бизнес, новости, россия, транспорт, аэрофлот
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Группа "Аэрофлот" завершила урегулирование иностранного лизинга еще по семи воздушным судам, сообщила группа.
"В период с 16 января по 15 февраля 2024 года группа "Аэрофлот" завершила процесс урегулирования в отношении 7 воздушных судов с двумя группами лизингодателей", — говорится в сообщении компании. Соглашения по данным сделкам были заключены в конце 2023 года, в 2024 году осуществлено завершение технических этапов, отметили в группе.
"В соответствии с достигнутыми договоренностями лизингодатели прекратили свои требования к российским сторонам в отношении данных воздушных судов как по страховым полисам, выданным российскими страховыми компаниями, так и по договорам лизинга с ПАО "Аэрофлот". Право собственности на воздушные суда перешло в страховую компанию ООО "Страховая компания "НСК", которая выплатила суммы урегулирования", — сообщается в пресс-релизе.