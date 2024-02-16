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Продажи легковых автомобилей с пробегом в России снизились в январе
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Продажи легковых автомобилей с пробегом в РФ в январе снизились на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении аналитического агентства... ПРАЙМ, 16.02.2024
транспорт, бизнес, новости, россия, автомобиль, продажи, автомобиль с пробегом
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Продажи легковых автомобилей с пробегом в РФ в январе снизились на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении аналитического агентства "Автостат".
"В первый месяц нынешнего года россияне стали обладателями примерно 325 тысяч легковых автомобилей с пробегом. Это на 10% меньше, чем в январе 2023 года", — отметили в "Автостате".
Около четверти российского вторичного рынка в начале года пришлось на отечественную Lada: было куплено 78,2 тысячи таких подержанных машин. Второе место с двукратным отставанием от лидера занимает японская Toyota — почти 37 тысяч б/у легковушек, что соответствует доле более 11%. Барьер в 5% также преодолели корейские бренды Kia и Hyundai (18 тысяч и 17,7 тысячи штук соответственно).
Самая популярная модель среди подержанных легковых автомобилей в январе — Lada 2114 "Самара-2", следом идут Ford Focus, Kia Rio, Hyundai Solaris и Lada 2170 "Приора".
В качестве причин эксперты агентства приводят снижение объемов импорта поддержанных авто в Россию, продолжающийся рост цен на них и увеличение сроков владения ими.