МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Продажи легковых автомобилей с пробегом в РФ в январе снизились на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении аналитического агентства "Автостат". "Москвич" значительно сократил планы по выпуску автомобилей

"В первый месяц нынешнего года россияне стали обладателями примерно 325 тысяч легковых автомобилей с пробегом. Это на 10% меньше, чем в январе 2023 года", — отметили в "Автостате".

Около четверти российского вторичного рынка в начале года пришлось на отечественную Lada: было куплено 78,2 тысячи таких подержанных машин. Второе место с двукратным отставанием от лидера занимает японская Toyota — почти 37 тысяч б/у легковушек, что соответствует доле более 11%. Барьер в 5% также преодолели корейские бренды Kia и Hyundai (18 тысяч и 17,7 тысячи штук соответственно).

Самая популярная модель среди подержанных легковых автомобилей в январе — Lada 2114 "Самара-2", следом идут Ford Focus, Kia Rio, Hyundai Solaris и Lada 2170 "Приора".

В качестве причин эксперты агентства приводят снижение объемов импорта поддержанных авто в Россию, продолжающийся рост цен на них и увеличение сроков владения ими.