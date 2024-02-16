МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Владельцы электрокаров Tesla Cybertruck, которые поступили на рынок только в декабре 2023 года и стоят до 100 тысяч долларов, жалуются на появляющуюся ржавчину кузова, сообщает телеканал CBS News. Bloomberg: Маск привлекает поставщиков из Китая на заводы Tesla в Мексике

"Tesla Cybertruck недолго пробыл на дорогах, но некоторые владельцы жалуются, что машины из нержавеющей стали уже демонстрируют признаки появления ржавчины", — говорится в сообщении телеканала.

По данным компании Tesla, принадлежащей предпринимателю Илону Маску, на американском рынке Cybertruck стоит от 57 до 96 тысяч долларов. Корпус электрокара выполнен из нержавеющей стали без какого-либо дополнительного покрытия.

По данным CBS News, владельцы электрокаров жалуются на появляющуюся ржавчину после езды в дождь и публикуют фотографии появляющейся коррозии, которую они не могут удалить сами.

В то же время Tesla предлагает своим клиентам покрыть электрокары черной или белой краской, которая, по заверениям компании, должна защитить кузов от повреждений, однако эта услуга обойдется еще в шесть тысяч долларов.