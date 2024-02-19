МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Три новые линии метро и 39 станций появятся в Москве к 2030 году, написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. Названы районы Москвы и Подмосковья, в которых дешевеет жилье

"До 2030 года в городе будут открыты три новые линии метро (Троицкая, Рублево-Архангельская и Бирюлевская) и 48 станций рельсового каркаса: 39 новых станций метро и девять новых/реконструированных станций МЦД", — написал он своем личном блоге.

В числе приоритетных направлений дальнейшего совершенствования транспортной системы столицы Собянин выделил развитие рельсового каркаса: метро, МЦД и городского трамвая.

Градоначальник пообещал включить в тарифную систему московского транспорта 39 станций Ярославского и Павелецкого направлений железной дороги, охватив тем самым столичной билетной системой все пригородные направления.

"Ключевые задачи Транспортной программы до 2030 года. Планы на будущее — огромные по всем направлениям… Больше будем использовать современные технологии, в том числе для развития беспилотного трамвая", — добавил он. Назван планируемый объем ввода жилья в Москве в 2024 году

По его словам, Москва планирует принять самое активное участие в работе над высокоскоростной железнодорожной магистралью (ВСМ) и в развитии Центрального транспортного узла (ЦТУ). Кроме того, в столице продолжат обновлять подвижной состав и создавать московские городские вокзалы, а также повышать пешеходную доступность новых кварталов.

Собянин указал, что во всех видах транспорта будет развиваться оплата по биометрии, внедряться искусственный интеллект и электрические модели транспорта. Он подчеркнул, что при развитии данной программы власти города опирались на мнение москвичей. По данным мэра, более 90 процентов жителей столицы позитивно оценивают преобразования в сфере транспорта за последние десять лет. Также горожане уверены, что будущее за электротранспортном и беспилотными системами, добавил мэр.

Троицкая ветка длиной 42 километра с 17 станциями станет одним из самых протяженных радиусов московского метро и самым большим за МКАД. Линия пройдет от станции "ЗИЛ" до Троицкого округа. Бирюлевская линия метро будет обслуживать районы на юге Москвы: Даниловский, Нагатинский Затон, Москворечье-Сабурово, Печатники, Царицыно, Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное.

Рублево-Архангельская ветка протянется на северо-запад столицы от станции БКЛ "Шелепиха" до территории Рублево-Архангельское, обеспечит транспортное обслуживание этой площади и максимального количества проживающих и работающих в районах Митино, Строгино и Хорошево-Мневники.