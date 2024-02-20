МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Лидер КНДР Ким Чен Ын 18 февраля получил в подарок от Владимира Путина автомобиль Aurus, рассказал агентству РИА Новости официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Путин поручил заняться снижением уровня бедности

"Да. Это машина Aurus", — ответил песков на соответствующий вопрос.

Aurus Motors — российская марка автомобилей представительского и высшего класса. Название "Aurus" образовано от латинского aurum — "золото" и Russia — "Россия".

Разработку проекта с 2013 года ведет институт "НАМИ". Проект представляет собой платформу для создания автомобилей для перевозки и сопровождения первых лиц государства, а также других лиц, подлежащих государственной охране. Первыми представленными широкой публике моделями данной марки стали использованные 7 мая 2018 года на инаугурации президента РФ автомобили "Aurus Senat".