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Песков назвал марку автомобиля, который Путин подарил Ким Чен Ыну
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Лидер КНДР Ким Чен Ын 18 февраля получил в подарок от Владимира Путина автомобиль Aurus, рассказал агентству РИА Новости официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "Да. Это... ПРАЙМ, 20.02.2024
общество , транспорт, бизнес, новости, россия, дмитрий песков, ким чен ын, автомобиль aurus
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Лидер КНДР Ким Чен Ын 18 февраля получил в подарок от Владимира Путина автомобиль Aurus, рассказал агентству РИА Новости официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Да. Это машина Aurus", — ответил песков на соответствующий вопрос.
Aurus Motors — российская марка автомобилей представительского и высшего класса. Название "Aurus" образовано от латинского aurum — "золото" и Russia — "Россия".
Разработку проекта с 2013 года ведет институт "НАМИ". Проект представляет собой платформу для создания автомобилей для перевозки и сопровождения первых лиц государства, а также других лиц, подлежащих государственной охране. Первыми представленными широкой публике моделями данной марки стали использованные 7 мая 2018 года на инаугурации президента РФ автомобили "Aurus Senat".