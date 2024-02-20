МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей в странах Евросоюза в январе увеличились на 12,1% в годовом выражении – до 851 690 штук, свидетельствуют данные Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA). "Автотор" рассекретил внешний вид одного из новых электрокаров

"В январе 2024 года рынок новых автомобилей ЕС восстановился после спада, наблюдавшегося в декабре 2023 года: количество регистраций автомобилей в годовом исчислении увеличилось на 12,1%, до 851 690 единиц", — сказано в сообщении.

На крупных рынках в основном также наблюдался рост: в Германии — на 19,1%, во Франции — на 9,2%, в Италии — на 10,6%, в Испании — на 7,3%.

Что касается отдельных брендов, то продажи новых автомобилей Volkswagen Group, по данным ассоциации, в январе в Европе выросли на 25,9% в годовом выражении, группы Renault — на 10,1%, Stellantis (бывших Fiat и PSA) — на 19,1%.