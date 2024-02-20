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Продажи новых легковых автомобилей в ЕC в январе выросли на 12 процентов
Транспорт
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Продажи новых легковых автомобилей в странах Евросоюза в январе увеличились на 12,1% в годовом выражении – до 851 690 штук, свидетельствуют данные Европейской ассоциации... ПРАЙМ, 20.02.2024
транспорт, бизнес, новости, европа, продажи новых легковых автомобилей, легковые автомобили
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей в странах Евросоюза в январе увеличились на 12,1% в годовом выражении – до 851 690 штук, свидетельствуют данные Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA).
"В январе 2024 года рынок новых автомобилей ЕС восстановился после спада, наблюдавшегося в декабре 2023 года: количество регистраций автомобилей в годовом исчислении увеличилось на 12,1%, до 851 690 единиц", — сказано в сообщении.
На крупных рынках в основном также наблюдался рост: в Германии — на 19,1%, во Франции — на 9,2%, в Италии — на 10,6%, в Испании — на 7,3%.
Что касается отдельных брендов, то продажи новых автомобилей Volkswagen Group, по данным ассоциации, в январе в Европе выросли на 25,9% в годовом выражении, группы Renault — на 10,1%, Stellantis (бывших Fiat и PSA) — на 19,1%.