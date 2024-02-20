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https://1prime.ru/transport/20240220/843121377.html
Китай нарастил экспорт автомобилей в январе
Транспорт
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Китай в январе 2024 года экспортировал 443 тысячи автомобилей, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 47,4%, следует из данных Китайской ассоциации... ПРАЙМ, 20.02.2024
транспорт, бизнес, новости, китай, экспорт автомобилей, легковые автомобили
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ПЕКИН, 20 фев — ПРАЙМ. Китай в январе 2024 года экспортировал 443 тысячи автомобилей, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 47,4%, следует из данных Китайской ассоциации автопроизводителей.
При этом в сравнении с декабрем 2023 года показатель упал на 11,2%.
Вместе с тем сообщается, что за прошлый месяц страна экспортировала 342 тысячи автомобилей, работающих на традиционном топливе, что на 57,1% больше, чем в январе 2023 года, но на 11,6% меньше по сравнению с декабрем 2023 года.
Экспорт транспортных средств на новых источниках энергии достиг 101 тысячи единиц, в годовом выражении показатель показал рост на 21,7%, однако это на 9,8% меньше по сравнению с декабрем 2023 года.
В конце прошлого года посол КНР в России Чжан Ханьхуэй в интервью РИА Новости заявил, что Россия стала главным импортером китайских автомобилей.