ПЕКИН, 20 фев — ПРАЙМ. Китай в январе 2024 года экспортировал 443 тысячи автомобилей, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 47,4%, следует из данных Китайской ассоциации автопроизводителей. В Китае научили электромобиль самостоятельно отряхиваться от снега

При этом в сравнении с декабрем 2023 года показатель упал на 11,2%.

Вместе с тем сообщается, что за прошлый месяц страна экспортировала 342 тысячи автомобилей, работающих на традиционном топливе, что на 57,1% больше, чем в январе 2023 года, но на 11,6% меньше по сравнению с декабрем 2023 года.

Экспорт транспортных средств на новых источниках энергии достиг 101 тысячи единиц, в годовом выражении показатель показал рост на 21,7%, однако это на 9,8% меньше по сравнению с декабрем 2023 года.

В конце прошлого года посол КНР в России Чжан Ханьхуэй в интервью РИА Новости заявил, что Россия стала главным импортером китайских автомобилей.