ПАРИЖ, 20 фев — ПРАЙМ. Судно французской судоходной группы CMA CGM покинуло Красное море в сопровождении французского патрульного корабля, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление компании. Аналитики оценили ущерб мировой экономике от кризиса в Красном море

"В координации с ВМС Франции судно "Жюль Верн" CMA CGM вышло из Красного моря без происшествий в сопровождении фрегата "Эльзас", — сообщило СМИ.

В начале февраля CMA CGM сообщила, что приостановила проход своих судов через Баб-эль-Мандебский пролив из-за угрозы безопасности после нападений на несколько судов вблизи Красного моря, включая колонну судов, эксплуатируемых CMA CGM.