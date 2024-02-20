2024-02-20T16:51:27+03:00
2024-02-20T16:51:27+03:00
2024-02-20T16:51:27+03:00
2024
https://1prime.ru/transport/20240220/843121914.html
Судно французской CMA CGM покинуло Красное море, пишет СМИ
Транспорт
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Судно французской судоходной группы CMA CGM покинуло Красное море в сопровождении французского патрульного корабля, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление компании. "В... ПРАЙМ, 20.02.2024
транспорт, бизнес, новости, франция, судно, красное море
https://cdnn.1prime.ru/images/83586/59/835865958.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83586/59/835865958.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83586/59/835865957.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83586/59/835865957.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83586/59/835865956.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83586/59/835865956.jpg
https://1prime.ru/world/20240220/843114768.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ПАРИЖ, 20 фев — ПРАЙМ. Судно французской судоходной группы CMA CGM покинуло Красное море в сопровождении французского патрульного корабля, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление компании.
"В координации с ВМС Франции судно "Жюль Верн" CMA CGM вышло из Красного моря без происшествий в сопровождении фрегата "Эльзас", — сообщило СМИ.
В начале февраля CMA CGM сообщила, что приостановила проход своих судов через Баб-эль-Мандебский пролив из-за угрозы безопасности после нападений на несколько судов вблизи Красного моря, включая колонну судов, эксплуатируемых CMA CGM.