2024-02-21T13:48:01+03:00
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На границе Польши и Украины скопилось 2,5 тысячи грузовиков
Транспорт
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Почти 2,5 тысячи грузовиков скопилось на шести заблокированных польскими фермерами пунктах пропуска на украинско-польской границе, сообщил представитель госпогранслужбы Украины... ПРАЙМ, 21.02.2024
сельское хозяйство, транспорт, бизнес, экономика, новости, польша, украина, грузовики, протесты фермеров
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Почти 2,5 тысячи грузовиков скопилось на шести заблокированных польскими фермерами пунктах пропуска на украинско-польской границе, сообщил представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.
"Блокада продолжается. Количество направлений, где совершаются такие действия польскими фермерами на территории Польши не увеличилось. Это шесть направлений. По состоянию на утро в очередях на территории Польши по всем направлениям в сторону Украины ожидает где-то 2500 грузовых транспортных средств. Больше всего — напротив "Краковца", "Ягодина" и "Раввы-Русской", — сказал Демченко в эфире телеканала "Общественное".
По его словам, во вторник польские фермеры ужесточили ограничения, в частности, блокировали движение на трех пунктах пропуска для легковых автомобилей и пассажирских автобусов. Но постепенно 17.00 мск до 19.00 мск их отменили.
"По состоянию на данный момент польские фермеры пропускают по несколько грузовиков в час в обоих направлениях по всем этим путям, кроме пунктов "Шегини" и "Ягодин", на которых они не пропускают вообще грузовые транспортные средства, следующие с Украины в сторону Польши", — добавил Демченко, отметив, что при этом пассажирские и грузовые поезда едут в соответствии с графиком.