МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Почти 2,5 тысячи грузовиков скопилось на шести заблокированных польскими фермерами пунктах пропуска на украинско-польской границе, сообщил представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко. Польские фермеры начали жечь костры на границе с Украиной

"Блокада продолжается. Количество направлений, где совершаются такие действия польскими фермерами на территории Польши не увеличилось. Это шесть направлений. По состоянию на утро в очередях на территории Польши по всем направлениям в сторону Украины ожидает где-то 2500 грузовых транспортных средств. Больше всего — напротив "Краковца", "Ягодина" и "Раввы-Русской", — сказал Демченко в эфире телеканала "Общественное".

По его словам, во вторник польские фермеры ужесточили ограничения, в частности, блокировали движение на трех пунктах пропуска для легковых автомобилей и пассажирских автобусов. Но постепенно 17.00 мск до 19.00 мск их отменили.

"По состоянию на данный момент польские фермеры пропускают по несколько грузовиков в час в обоих направлениях по всем этим путям, кроме пунктов "Шегини" и "Ягодин", на которых они не пропускают вообще грузовые транспортные средства, следующие с Украины в сторону Польши", — добавил Демченко, отметив, что при этом пассажирские и грузовые поезда едут в соответствии с графиком.