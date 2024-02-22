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Корпорация "Ак Барс" анонсировала ходовые испытания судна на водороде
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Судостроительная корпорация "Ак Барс" планирует приступить к ходовым испытаниям судна на водородном топливе в мае текущего года, рассказали РИА Новости в компании. "Работа по... ПРАЙМ, 22.02.2024
транспорт, бизнес, экономика, промышленность, новости, россия, ак барс, судно, водород, испытания
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Судостроительная корпорация "Ак Барс" планирует приступить к ходовым испытаниям судна на водородном топливе в мае текущего года, рассказали РИА Новости в компании.
"Работа по строительству первого в России инновационного судна с энергетической установкой, работающей на водородном топливе, ведется в соответствии с контрактными сроками. К ходовым испытаниям судна планируется приступить в мае текущего года", – сказали в компании.
Передать заказчику судно планируется в 2024 году. Кроме того, корпорация в текущем году ожидает передачу еще нескольких гражданских проектов: грузопассажирского судна проекта CNF22, двух речных скоростных пассажирских судов на подводных крыльях "Метеор-2020".