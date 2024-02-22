МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Судостроительная корпорация "Ак Барс" планирует приступить к ходовым испытаниям судна на водородном топливе в мае текущего года, рассказали РИА Новости в компании. Судно с гуманитарной партией удобрений прибыло в Мозамбик

"Работа по строительству первого в России инновационного судна с энергетической установкой, работающей на водородном топливе, ведется в соответствии с контрактными сроками. К ходовым испытаниям судна планируется приступить в мае текущего года", – сказали в компании.

Передать заказчику судно планируется в 2024 году. Кроме того, корпорация в текущем году ожидает передачу еще нескольких гражданских проектов: грузопассажирского судна проекта CNF22, двух речных скоростных пассажирских судов на подводных крыльях "Метеор-2020".