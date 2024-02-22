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В метро появятся поезда новой серии "Москва-2024", сообщил Собянин
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Поезда новой серии "Москва-2024" появятся в метро в этом году, а на новые диаметры выйдет новый поезд МЦД "Иволга 4.0", заявил в личном блоге в четверг мэр Москвы Сергей Собянин... ПРАЙМ, 22.02.2024
новости, транспорт, бизнес, регионы, экономика, россия, москва, метро, поезда
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Поезда новой серии "Москва-2024" появятся в метро в этом году, а на новые диаметры выйдет новый поезд МЦД "Иволга 4.0", заявил в личном блоге в четверг мэр Москвы Сергей Собянин.
"В 2024 году на линии метро выйдет состав новой серии "Москва-2024". В 2026-30 годах планируется разработать новую модификацию поездов метро с элементами беспилотного управления", — рассказал Собянин.
Мэр отметил, что скоро на новые диаметры выйдет новый поезд МЦД "Иволга 4.0" – первый городской электропоезд с тремя дверями в промежуточных вагонах.
Он добавил, что дальнейшая модернизация электробусов будет сконцентрирована на увеличении доли комплектующих отечественного производства, включая тяговую батарею. Электробусы следующих поколений получат увеличенный запас хода, большее количество посадочных мест, а также элементы беспилотного управления.
"Планируем, что к 2030 году современный и комфортный подвижной состав будет составлять 100% парка городских электробусов и трамваев, 100% поездов МЦД и 95% вагонов метро", — добавил Собянин.