МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Поезда новой серии "Москва-2024" появятся в метро в этом году, а на новые диаметры выйдет новый поезд МЦД "Иволга 4.0", заявил в личном блоге в четверг мэр Москвы Сергей Собянин. Собянин рассказал о планах открыть 39 новых станций метро

"В 2024 году на линии метро выйдет состав новой серии "Москва-2024". В 2026-30 годах планируется разработать новую модификацию поездов метро с элементами беспилотного управления", — рассказал Собянин.

Мэр отметил, что скоро на новые диаметры выйдет новый поезд МЦД "Иволга 4.0" – первый городской электропоезд с тремя дверями в промежуточных вагонах.

Он добавил, что дальнейшая модернизация электробусов будет сконцентрирована на увеличении доли комплектующих отечественного производства, включая тяговую батарею. Электробусы следующих поколений получат увеличенный запас хода, большее количество посадочных мест, а также элементы беспилотного управления.

"Планируем, что к 2030 году современный и комфортный подвижной состав будет составлять 100% парка городских электробусов и трамваев, 100% поездов МЦД и 95% вагонов метро", — добавил Собянин.