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Путин назвал проект судов на подводных крыльях "Метеор" востребованным
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Проект судна на подводных крыльях "Метеор" востребован по всей России, заявил глава государства Владимир Путин в ходе встречи с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. "Суда на... ПРАЙМ, 22.02.2024
транспорт, бизнес, новости, владимир путин, судно, транспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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КАЗАНЬ, 22 фев — ПРАЙМ. Проект судна на подводных крыльях "Метеор" востребован по всей России, заявил глава государства Владимир Путин в ходе встречи с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.
"Суда на воздушных крыльях… Очень хороший проект. Востребованный, наверное, по всей стране", — сказал президент.
Минниханов, в свою очередь, подчеркнул, что проект очень востребован.
Судно "Метеор" может разгоняться до 75 километров в часа, способно работать практически в любых речных условиях, в том числе на водохранилищах.