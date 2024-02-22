КАЗАНЬ, 22 фев — ПРАЙМ. Проект судна на подводных крыльях "Метеор" востребован по всей России, заявил глава государства Владимир Путин в ходе встречи с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Корпорация "Ак Барс" анонсировала ходовые испытания судна на водороде

"Суда на воздушных крыльях… Очень хороший проект. Востребованный, наверное, по всей стране", — сказал президент.

Минниханов, в свою очередь, подчеркнул, что проект очень востребован.

Судно "Метеор" может разгоняться до 75 километров в часа, способно работать практически в любых речных условиях, в том числе на водохранилищах.