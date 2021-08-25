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Россия на форуме "Армия" заключила ряд контрактов
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На форуме "Армия" подписаны контракты с Китаем, Индией, Мьянмой и рядом стран СНГ, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев. "Среди... ПРАЙМ, 25.08.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. На форуме "Армия" подписаны контракты с Китаем, Индией, Мьянмой и рядом стран СНГ, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.
"Среди подписантов традиционные наши партнеры — Казахстан, Армения, Белоруссия, Узбекистан и, конечно, Индия, Китай, Мьянма", — сказал он в эфире телеканала "Звезда".
По его словам, общая сумма контрактов — более 2 миллиардов евро. "Такого еще не было, это прорыв", — сказал он.