МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. На форуме "Армия" подписаны контракты с Китаем, Индией, Мьянмой и рядом стран СНГ, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев. "Рособоронэкспорт" анонсировал второй контракт с Турцией по С-400

"Среди подписантов традиционные наши партнеры — Казахстан, Армения, Белоруссия, Узбекистан и, конечно, Индия, Китай, Мьянма", — сказал он в эфире телеканала "Звезда".

По его словам, общая сумма контрактов — более 2 миллиардов евро. "Такого еще не было, это прорыв", — сказал он.